L'allenatore del Napoli nel pre-partita: "Nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato. Sarà una partita aperta, sono contento per Cesc. Lui è un predestinato, ha giocato in top club con allenatori importanti. E sta dimostrando di essere bravo perché studia. Complimenti a lui. Il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno, già quest'anno sta creando fastidi alle big e continuerà a crescere. Si affrontano due squadre organizzate e propositive, speriamo ne esca un bello spettacolo con un buon risultato per noi. Di Lorenzo? Aveva fatto 200 partite consecutive, per noi rappresenta una base fondamentale anche per l'esempio quotidiano. Dopo alcuni mesi in naftalina ha ricominciato ad allenarsi con noi, dovremo riportarlo a livello per far sì che siamo tutti tranquilli"