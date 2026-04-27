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Serie AGiornata 35 - sabato 2 maggio 2026Giornata 35 - sab 2 mag
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Como-Napoli, il risultato LIVE

In avvio Douvikas salta Milinkovic-Savic e calcia a botta sicura, Rrahmani salva sulla linea. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

LIVE

17' - Tentativo di Diao che converge dalla destra, mancino che non spaventa Milinkovic-Savic

14' - Cross troppo teso di Diao, pallone imprendibile per i compagni

12' - Da Cunha ci prova dalla distanza, nessun problema per Milinkovic-Savic

Rrahmani salva tutto!

8' - Enorme chance per il Como: break di Nico Paz che serve in profondità Douvikas partito in posizione regolare. Il greco salta Milinkovic-Savic ma perde forse un tempo per calciare in porta, quanto basta a Rrahmani per immolarsi e salvare sulla linea di porta!

6' - Murato il destro di McTominay, altra iniziativa di Alisson Santos che aveva scambiato bene con Hojlund

2' - Prima discesa sulla sinistra di Alisson Santos: libera Ramon

calcio d'inizio!

Un minuto di raccoglimento nel ricordo di Alex Zanardi

Cenno d'intesa tra i capitani Da Cunha e Politano: tutto è pronto al Sinigaglia!

Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Michael Fabbri

Conte: "Lukaku? Speravo venisse a parlarmi"

L'allenatore del Napoli dopo il 4-0 alla Cremonese

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Quando l'Inter può diventare campione: le combinazioni

Inter, rimandato il match point scudetto

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Fabregas: "Oggi si gioca per vincere"

Così l'allenatore del Como: "C'è serenità, siamo una squadra molto giovane. Si vede dagli occhi della squadra che è un momento importante. Vogliamo fare bene, continuare a crescere e fare passi avanti. Oggi affrontiamo un'avversaria molto molto buona. Oggi giochiamo per vincere, serve tantissima fame. In queste ultime partite perdere o pareggiare è la stessa cosa. Douvikas? Sono contento di lui come di tutti, è cresciuto non tanto nel fare gol ma a livello di interpretazione e movimento. Sono contento perché vedevo potenziale già al Celta Vigo. I complimenti di Conte? Lo facevo da giocatore, lo faccio da allenatore. Senza studiare non si evolve, mi piace vedere altre metodologie e applicarle al nostro gioco"

Conte: "Fabregas è un predestinato"

L'allenatore del Napoli nel pre-partita: "Nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato. Sarà una partita aperta, sono contento per Cesc. Lui è un predestinato, ha giocato in top club con allenatori importanti. E sta dimostrando di essere bravo perché studia. Complimenti a lui. Il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno, già quest'anno sta creando fastidi alle big e continuerà a crescere. Si affrontano due squadre organizzate e propositive, speriamo ne esca un bello spettacolo con un buon risultato per noi. Di Lorenzo? Aveva fatto 200 partite consecutive, per noi rappresenta una base fondamentale anche per l'esempio quotidiano. Dopo alcuni mesi in naftalina ha ricominciato ad allenarsi con noi, dovremo riportarlo a livello per far sì che siamo tutti tranquilli"

Sarri: "Un mio ritorno al Napoli? È fantacalcio"

Le parole dell'ex allenatore azzurro, attualmente alla guida della Lazio

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Gli highlights di Pisa-Lecce 1-2

Formazioni ufficiali

  • COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
  • NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Le scelte di Fabregas

Solo conferme tra i padroni di casa rispetto all’undici iniziale che ha battuto il Genoa. Riecco Diao, Nico Paz e Baturina alle spalle del centravanti Douvikas. Riproposta la coppia Da Cunha-Perrone in mezzo, dietro Diego Carlos vince il ballottaggio con Kempf per affiancare Ramon

Le scelte di Conte

Gli azzurri insistono con la formazione che ha travolto la Cremonese con una sola novità in difesa, dove Beukema prende il posto di Olivera e affianca Rrahmani e Buongiorno. Sulla trequarti ancora De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Hojlund, centrocampo dove c’è McTominay accanto a Lobotka con Politano e Gutierrez sulle fasce. E in panchina si rivede capitan Di Lorenzo dopo l'infortunio

Punti importanti in palio al Sinigaglia, dove il Napoli vuole chiudere il discorso Champions. La squadra di Conte arriva dalla vittoria contro la Cremonese e prova a tenere a distanza il Como, tornato al successo col Genoa e ancora aggrappato al sogno quarto posto (tre i punti di ritardo dalla Juventus)

Corsa all'Europa: i calendari a confronto

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Fabregas: "Il Napoli è cresciuto, complimenti a Conte"

Così l'allenatore del Como alla vigilia della sfida al Sinigaglia

statistiche

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato (1 vittoria, 1 pareggio) e potrebbe registrare tre match di fila senza sconfitta contro gli azzurri per la prima volta in Serie A

statistiche

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro il Como in Serie A (4 pareggi, 1 sconfitta): 1-0 il 25 giugno 1989, con gol di Alessandro Renica - dopo che gli azzurri avevano ottenuto cinque successi nelle prime sei gare fuori casa contro i lombardi (1 sconfitta) nel massimo campionato

statistiche

Dopo la sconfitta per 3-4 contro l'Inter, il Como potrebbe perdere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 (contro Atalanta e Juventus in quel caso). I lombardi hanno subito otto gol nelle ultime cinque gare al Sinigaglia in campionato, dopo che in tutte le prime 12 partite interne di questo campionato avevano concesso solo sette reti

statistiche

Nessuna squadra ha registrato più clean sheet del Como in questa stagione nei top 5 campionati europei: 16, al pari di Arsenal, Inter e Paris Saint-Germain

statistiche

Nell'anno solare 2026 solo l'Inter (43) ha guadagnato più punti di Napoli (35) e Como (34) in Serie A; nel periodo i lombardi hanno segnato ben 37 gol in 18 match (2.1 di media), meno soltanto sempre dei nerazzurri (45)

statistiche

Il Napoli ha perso nove delle 21 trasferte nel 2025/26 tra tutte le competizioni (9 vittorie, 3 pareggi), l'ultima volta che gli azzurri hanno registrato almeno 10 sconfitte in una singola stagione risale al 2014/15 (11 in quel caso, con Rafael Benitez allenatore)

statistiche

Como e Napoli sono due delle tre squadre ad aver segnato il maggior numero di gol nei primi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A: entrambi 11, al pari dell'Inter

statistiche

Il Napoli è la formazione che ha perso meno punti da situazione di vantaggio in questo campionato (tre, tutti contro l'Atalanta lo scorso 22 febbraio); viceversa, gli azzurri sono secondi per punti guadagnati dopo essere andati in svantaggio (13, al pari del Sassuolo), dietro solo al Milan (14)

statistiche

Tasos Douvikas e Nico Paz hanno entrambi segnato 12 reti in questo campionato, solo due giocatori del Como hanno realizzato più gol in una singola stagione di Serie A: Giuseppe Baldini (13 nel 1951/52) e Vittorio Ghiandi (18 nel 1949/50). GUARDA LE STATISTICHE: DOUVIKAS - PAZ

statistiche

Scott McTominay ha segnato in tutte le sue ultime tre trasferte di campionato; il classe '96 potrebbe diventare il primo centrocampista a trovare la rete in quattro match fuori casa di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). GUARDA LE STATISTICHE DI MCTOMINAY