Juventus-Verona, Yildiz parzialmente in gruppo. Vlahovic ok, differenziato per ThuramJUVENTUS
Nel VIDEO il nostro Francesco Cosatti aggiorna le condizioni di alcuni bianconeri in vista della sfida di domenica all'Allianz Stadium contro il Verona (diretta alle 18 su Sky Sport e in streaming su NOW). Parziale allenamento in gruppo per Yildiz, che sta gestendo l'infiammazione al ginocchio sinistro. Da valutare un suo minutaggio maggiore dopo i 28' disputati tra Bologna e Milan. Chi si è allenato coi compagni è Vlahovic, mentre Thuram ha fatto lavoro differenziato e andrà monitorato per via di alcuni fastidi fisici
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