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Juventus-Verona, Yildiz parzialmente in gruppo. Vlahovic ok, differenziato per Thuram

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Nel VIDEO il nostro Francesco Cosatti aggiorna le condizioni di alcuni bianconeri in vista della sfida di domenica all'Allianz Stadium contro il Verona (diretta alle 18 su Sky Sport e in streaming su NOW). Parziale allenamento in gruppo per Yildiz, che sta gestendo l'infiammazione al ginocchio sinistro. Da valutare un suo minutaggio maggiore dopo i 28' disputati tra Bologna e Milan. Chi si è allenato coi compagni è Vlahovic, mentre Thuram ha fatto lavoro differenziato e andrà monitorato per via di alcuni fastidi fisici

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