Le era capitato di avere un legame del genere in carriera come con Yildiz? E cosa apprezza di lui?

"Sì, mi è capitato perché il mio lavoro passa da queste connessioni. A me piace instaurare un rapporto coi miei calciatori, spiegare alcune cose e che si riesca a prendere il meglio per il bene di tutti. Yildiz ha il sole stampato in faccia per quanto riguarda le reazioni. Anche quando non ha avuto un momento favorevole, lui ha sempre questa faccia volenterosa di trasferirti positività. Ed è già proiettato nel futuro. Ho conosciuto la sua famiglia che è splendida, anche i compagni gli vogliono bene. E saluta tutti i tifosi, è contento di farlo. Mi sento fortunato ad allenarlo"