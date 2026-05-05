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Napoli, per Lukaku incontro con Conte e allenamento individuale

Serie A
©Ansa

Romelu Lukaku ha fatto rientro a Castel Volturno, l'attaccante è tornato dopo le cure in Belgio. Nell'allenamento odierno, come specificato dal Napoli in una nota sul proprio sito ufficiale, ha svolto un lavoro individuale. Come riporta Massimo Ugolini nel VIDEO, c'è stato l'incontro con Antonio Conte dopo quel ritorno del belga di due settimane fa in cui non aveva 'bussato' alla porta dell'allenatore. Lo stesso Conte si era detto dispiaciuto di non aver ricevuto la visita del giocatore

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