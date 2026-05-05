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Roma, Gasperini vuole i rinnovi di El Shaarawy e Celik. Le news

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Nel VIDEO l’inviato a Trigoria Paolo Assogna spiega come l’allenatore romanista si stia spendendo in prima persona per i rinnovi di due giocatori che sembravano ormai lontani dal progetto: Celik e soprattutto El Shaarawy, con l’attaccante ex Genoa e Milan che quindi potrebbe non lasciare la Roma a fine stagione. Sia El Shaarawy (33 anni) che Celik (29 anni), sono a scadenza al 30 giugno, così come Dybala e Lorenzo Pellegrini: Gasperini vorrebbe tenere anche quest’ultimi due, ovviamente sempre che ci siano le condizioni per farlo 

ROMA-FIORENTINA 4-0, HIGHLIGHTS

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