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Milan, Gimenez e Loftus-Cheek si candidano per una maglia dal 1' contro l'Atalanta

MILAN

Nel VIDEO l'inviato Manuele Baiocchini ci aggiorna sull'allenamento di grande intensità che ha visto protagonista il Milan. Il giorno dopo il discorso di Allegri, che ha parlato alla squadra chiedendo una svolta per raggiungere l'obiettivo Champions, chi potrebbe trovare spazio nell'undici iniziale contro l'Atalanta (domenica sera a San Siro) sono due giocatori ritrovati. Gimenez si candida titolare in attacco come non accadeva dallo scorso 28 ottobre, lui come Loftus-Cheek che l'ultima partita dall'inizio l'aveva giocata due mesi e mezzo fa

ALLEGRI, IL DISCORSO ALLA SQUADRA PER LA CHAMPIONS

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