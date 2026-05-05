Più che un confronto, un discorso. Di Allegri alla squadra prima dell'inizio dell'allenamento. Ha convocato tutti in palestra. La rosa al completo, lo staff, il direttore, ha voluto rendere tutti partecipi in questo momento così complicato. Ha parlato solo il mister. Toni pacati ma decisi. Senza mai alzare la voce, ha richiamato al senso di responsabilità che tutti devono avere all'interno del Milan. Per rispetto del club e dei tifosi. Ha fatto capire che sarebbe un peccato mortale non andare in Champions dopo il grande lavoro fatto per gran parte della stagione. Ha provato a toccare le corde giuste e a svegliare i suoi giocatori, pretendendo da tutti il massimo impegno in settimana e fino al termine della stagione. Giocherà solo chi dimostrerà massimo impegno e fame, voglia di raggiungere l'obiettivo. All'incontro c'era anche Modric, tornato a Milanello ancora gonfio dopo l'operazione allo zigomo. Il croato non sarà in campo in questo finale di stagione ma presente nello spogliatoio come esempio ler tutti. Il Milan nel girone d'andata aveva fatto 42 punti, in quello di ritorno appena 25, se il campionato fosse iniziato alla ventesima, oggi i rossoneri sarebbero noni in classifica e quindi fuori da tutto. Eppure sono ancora padroni del proprio destino. Ma serve una sveglia, anzi, serve pedalare per dirla con Allegri.