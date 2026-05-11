Futuro Napoli, l'alternativa a Conte resta Sarri. VIDEOE SE DOMANI...
Il futuro della panchina del Napoli è ancora incerto. L'ipotesi di un addio di Antonio Conte non si può escludere, così la società pensa anche a eventuali alternative. La più probabile sembra riguardare un grande ritorno: Maurizio Sarri. Nel VIDEO l'analisi di Gianluca Di Marzio
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