Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Futuro Napoli, l'alternativa a Conte resta Sarri. VIDEO

E SE DOMANI...

Il futuro della panchina del Napoli è ancora incerto. L'ipotesi di un addio di Antonio Conte non si può escludere, così la società pensa anche a eventuali alternative. La più probabile sembra riguardare un grande ritorno: Maurizio Sarri. Nel VIDEO l'analisi di Gianluca Di Marzio

TAG:

Prossimi Video

Conte: "Mancano due gare e non dobbiamo inventarci niente"

Serie A

Napoli, resta Sarri l'alternativa a Conte

E SE DOMANI...

Ranieri: "Nazionale? Oggi sono libero, mai dire mai"

FUTURO AZZURRO

Napoli-Bologna 2-3: gol e highlights

Serie A

Napoli-Bologna 2-3, discorso Champions rimandato per Conte

Serie A

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Serie A