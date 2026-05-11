Nel VIDEO con Peppe Di Stefano le ultime sull'incontro che c'è stato questa mattina a Casa Milan tra la dirigenza rossonera voluto da Giorgio Furlani all'indomani della sconfitta interna contro l'Atalanta. In sede c'era anche Igli Tare. Riunione fatta per trovare compattezza in vista del finale di stagione per arrivare all'obiettivo Champions League. Domani la ripresa della squadra. Allegri e lo staff hanno deciso di portare la squadra in ritiro da mercoledì 13 maggio in vista della trasferta di Genova.
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