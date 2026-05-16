Allegri: "A Cardinale ho detto la mia. Ibra? Normale discutere"

Cosa ci dice di Bezhali? E del tema del direttore sportivo?

"Parlare del direttore sportivo adesso non importa. C'è Igli Tare, con cui ho lavorato bene e siamo entrati subito in sintonia quindi credo che tutti gli attacchi che ha subito non siano giusti. Ibrahimovic? Come ho detto, ho avuto discussioni come succede sempre quando si lavora con tutte le persone nella mia carriera di 20 anni. La cosa fondamentale ora è la partita di domani, perché le chiacchiere le porta via il vento"