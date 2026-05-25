Spalletti: "Obbligatorio costruire una Juve di alto livello"video
Nel VIDEO le parole di Luciano Spalletti post derby. Una partita condizionata dallo slittamento di un'ora rispetto agli altri match della corsa Champions: "È chiaro che può avere influito perché poi parlavano e chiedevano tutti quello. Però poi questo non toglie che ormai la partita l'avevamo in mano e la dovevamo concludere così. È proprio in queste partite qui che si vede il carattere delle persone, che si vede come siamo fatti dentro. Noi abbiamo l'imposizione di creare i presupposti per giocare con chiunque a testa alta. Che poi voglia dire andare a lottare per vincere o lì vicino, va fatta per forza una squadra di livello"
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