"Gli episodi di ieri a Torino? E' finita male, se ne sarebbe fatto volentieri a meno. E' stata una brutta pagina, un ulteriore motivo di riflessione su tante contraddizioni che esistono nel nostro mondo e un livello di esasperazione che onestamente non è comprensibile. Sappiamo che cosa significa un derby a Torino,

però non può andare così". Così il presidente della Lnd e candidato alla guida della Figc Giancarlo Abete, a margine della festa dell'Ussi Roma al Circolo Canottieri Aniene. "Come sempre ci sarà l'accertamento delle responsabilità, ma al di là di questo c'è la necessità per tutti, nessuno escluso, di fare una riflessione su come riuscire a far sì che il nostro mondo sia un po' più sereno rispetto a quello che appare - ha aggiunto Abete -. E' un derby in cui si accumulano di vissuti alternativi che determinano un clima che non è accettabile".