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Milan, la squadra in partenza per Glasgow per l'amichevole con il Celtic. VIDEO

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Nel VIDEO, l'arrivo dei giocatori e dello staff del Milan all'aeroporto di Malpensa, pronti per imbarcarsi sul volo che li porterà in Scozia, dove sabato 25 luglio giocheranno un'amichevole contro il Celtic Glasgow: la partita, che inizierà alle 16, sarà in diretta su Sky e NOW. Amorim porta con sé tanti giocatori del settore giovanile per sostituire gli assenti: oltre ai nazionali in vacanza, non ci saranno nemmeno Nkunku (fermato da una contusione), Estupinan (tornato venerdì 25 luglio a Milanello) e Pietro Terracciano

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