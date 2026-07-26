Nel VIDEO l'intervista di Massimiliano Allegri dopo la vittoria 2-0 in amichevole contro la Carrarese. "E' stato un buon test - ha detto l'allenatore del Napoli -, siamo stati meglio in campo. L'importante è non aver subito gol. Mercato? Mancano ancora 35 giorni, la rosa è di valore, valuteremo con calma cosa fare". Su De Bruyne: "Tecnicamente è un giocatore abbastanza bravo. Arriverà e avrà le sue motivazioni. Per noi sarà una stagione importante, ci vuole una rosa all’altezza di tre competizioni"

NAPOLI-CARRARESE 2-0: GLI HIGHLIGHTS