Juventus-Milan, Woltemade e Zhegrova in gruppo: Cambiaso e McKennie a parteverso juve-milan
Nel VIDEO Francesco Cosatti fa il punto sulle ultime novità dalla Continassa a due giorni da Juventus-Milan, in programma domenica 6 settembre alle 20:45. Zhegrova e Woltemade sono tornati a lavorare in gruppo e possono diventare due opzioni importanti per Spalletti, soprattutto a gara in corso. Più indietro McKennie, Cambiaso e il nuovo arrivato Sarr, che hanno svolto lavoro a parte. In attacco restano diverse soluzioni, con Nico Gonzalez tra i candidati per partire alle spalle di Kolo Muani. Sabato 5 settembre alle 16 la conferenza stampa di Spalletti
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