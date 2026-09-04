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Juventus-Milan, Woltemade e Zhegrova in gruppo: Cambiaso e McKennie a parte

verso juve-milan

Nel VIDEO Francesco Cosatti fa il punto sulle ultime novità dalla Continassa a due giorni da Juventus-Milan, in programma domenica 6 settembre alle 20:45. Zhegrova e Woltemade sono tornati a lavorare in gruppo e possono diventare due opzioni importanti per Spalletti, soprattutto a gara in corso. Più indietro McKennie, Cambiaso e il nuovo arrivato Sarr, che hanno svolto lavoro a parte. In attacco restano diverse soluzioni, con Nico Gonzalez tra i candidati per partire alle spalle di Kolo Muani. Sabato 5 settembre alle 16 la conferenza stampa di Spalletti

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 3^ GIORNATA

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