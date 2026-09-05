Visto che il Milan ha cambiato progetto tecnico, voi anche avete cambiato molto. E' il primo mercato fatto con il tuo parere. Vedi analogie tra Juve e Milan? Queste partenze in "ritardo", visto che avete cambiato delle cose, avranno bisogno di tempo?

"Equilibrio e adattabilità sono ciò che ti permette di far diventare l'imprevisto un'opportunità. Adattarsi non è un ripiego, è una competenza di una squadra forte. Noi dobbiamo per forza andare a lavorare su questi criteri, su queste cose qui. Poi non lo dobbiamo evidenziare come un problema alla squadra, perché questo fatto di essere squadra forte lo devi dimostrare nelle partite. A me la squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui. Lo scorrimento della gara dirà se effettivamente è così oppure no. Abbiamo le carte in regola per andare diventare una squadra forte. Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo nel mercato, ma ci ha permesso di migliorare la nostra rosa e abbiamo ampliato la nostra rosa. Il fatto che siano tanti giocatori nuovi da mettere insieme, da una parte è vero ma dall'altra ci danno quelle soluzioni che se si sanno usare si diventa più forti"