Che fine ha fatto Pulisic? Zero minuti nel Milan di Amorim

Nel VIDEO le ultime news da Milanello con Manuele Baiocchini. Fari su Christian Pulisic che ha collezionato 3 panchine in 3 partite per tutti i 90 minuti. E' tornato a disposizione, e ad allenarsi, due settimane fa, ma l'americano non ha ancora messo piede in campo. Eppure, nelle prime tre stagioni milaniste era stato sempre uno dei più decisivi in avvio di campionato