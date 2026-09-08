Nel VIDEO le ultime news da Milanello con Manuele Baiocchini. Fari su Christian Pulisic che ha collezionato 3 panchine in 3 partite per tutti i 90 minuti. E' tornato a disposizione, e ad allenarsi, due settimane fa, ma l'americano non ha ancora messo piede in campo. Eppure, nelle prime tre stagioni milaniste era stato sempre uno dei più decisivi in avvio di campionato
TAG:
Prossimi Video
Che fine ha fatto Pulisic? Zero minuti nel Milan di Amorim
Serie A
Totti sulla Roma: "Possiamo dire la nostra"
Serie A
Napoli, McTominay: intervento di ablazione riuscito
Serie A
locatelli infortunio juve video news
Serie A
Locatelli, si teme lungo stop: ipotesi operazione al menisco
Serie A
Frattesi e il poco spazio all'Inter, Serena: "Un solista"
Serie A
Gattuso: "Complimenti ai ragazzi, ora pedaliamo"
Serie A