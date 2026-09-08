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Che fine ha fatto Pulisic? Zero minuti nel Milan di Amorim

Serie A

Nel VIDEO le ultime news da Milanello con Manuele Baiocchini. Fari su Christian Pulisic che ha collezionato 3 panchine in 3 partite per tutti i 90 minuti. E' tornato a disposizione, e ad allenarsi, due settimane fa, ma l'americano non ha ancora messo piede in campo. Eppure, nelle prime tre stagioni milaniste era stato sempre uno dei più decisivi in avvio di campionato

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