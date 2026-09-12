Terzo gol Matteo Cancellieri contro il Milan in Serie A; contro nessuna squadra vanta più reti nel massimo campionato (tre appunto come contro il Torino).
Lazio-Milan, il risultato LIVE della partita di Serie A
Gattuso sfida il Milan da grande ex. Loftus-Cheek titolare sulla trequarti per Amorim insieme a Cisse: Rabiot arretra in mezzo con Modric. Nella Lazio non c'è Pinamonti (non al meglio, ma comunque in panchina): gioca Noslin. Cancellieri vince il ballottaggio con Isaksen nel tridente. Forfait per Doekhi, c'è Sutalo. Al 10' subito Cancellieri in gol. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Cancellieri: Lazio subito in gol!
10' - Bella azione della squadra di Gattuso: Zaccagni riceve sulla sinistra e mette un cross basso e teso sul secondo palo. Estupinan si perde Cancellieri: facile la rete da pochi passi.
7' - È un super avvio di partita! Floriani innescato sulla destra, cross perfetto basso al centro per Noslin che può calciare da dentro l'area: impatta male, Maignan para facilmente.
6' - Bella partita. Chukwueze si perde Zaccagni che va al tiro col destro dalla sinistra dell'area, molto defilato. Maignan para in tuffo.
5' - Cancellieri ruba il tempo a Estupinan e poi va giù in area nel contatto: Marcenaro gli dice di rialzarsi.
4' - Prima chance, è del Milan. Sviluppi di un corner da sinistra, la palla torna a Modric che rimette al centro: Chukwueze prova il colpo di testa, Mandas vola in tuffo e para.
Lazio in classico biancoceleste, Milan in terza maglia nera.
Ripasso delle ufficiali
• LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
• MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. All. Amorim
Squadre in campo! Gattuso sfida il suo passato, manca pochissimo.
Gattuso ritrova il suo Milan: 8 (come il suo numero) momenti cult in rossonero
Oltre alle due Champions, agli scudetti, al numero di presenze o trofei. Il Gattuso più autentico in 8 momenti, ovviamente come il suo numero di maglia. Quando Galliani lo rinchiuse nella sala delle coppe, la partita col ginocchio rotto, CR7 annullato in semifinale, i Queen
Gli 8 momenti cult di Gattuso al MilanVai al contenuto
Marcenaro sarà l'arbitro di oggi
- Assistenti: Rossi – Di Gioia
- IV uomo: Guida
- Var: Meraviglia
- AVar: Aureliano
La formazione ufficiale della Lazio
• LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
• Nella giornata della vigilia Pinamonti si era regolarmente allenato ma non è al 100% (problema alla caviglia): gioca Noslin. Cancellieri vince il ballottaggio nel tridente con Isaksen. In difesa Doekhi ko per una micro-frattura alla mano: c'è Sutalo
La formazione ufficiale del Milan
• MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. All. Amorim
• Dopo il gol alla Juve, Cisse si prende una maglia da titolare: con lui sulla trequarti c'è Loftus-Cheek, con Musah in panchina e Rabiot che arretra in mezzo al campo al fianco di Modric. Per Gila allarme rientrato: l'ex c'è e gioca dal 1'
Le due panchine
• Motta, Renzetti, Leite, Pinamonti, Isaksen, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Bordon, Serra, Farcomeni, Gudmundsson
• P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Hutchinson, Diego Moreira, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, F. Terracciano, Gabbia, Saelemaekers, Camarda, Musah
VIDEO. Amorim: "Gattuso un esempio, Frattesi grande acquisto"
Gli highlights della vittoria della Lazio dell'ultima giornata
Qui invece gli highlights di Juventus-Milan 1-1
Ma che fine ha fatto Pulisic? Zero minuti nel Milan di Amorim
Christian Pulisic che ha collezionato 3 panchine in 3 partite per tutti i 90 minuti. E' tornato a disposizione, e ad allenarsi, due settimane fa, ma l'americano non ha ancora messo piede in campo. Eppure, nelle prime tre stagioni milaniste era stato sempre uno dei più decisivi in avvio di campionato.
La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Milan (1 sconfitta), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 10 (1 pareggio, 7 sconfitte); i biancocelesti, inoltre, non vincono due partite consecutive contro i rossoneri in campionato dal 2012.
La Lazio ha perso 73 delle 166 partite di Serie A contro il Milan (33 vittorie, 60 pareggi); solo contro la Juventus (87) ha subito più sconfitte nel massimo campionato. Inoltre, la Lazio ha pareggiato 60 incontri contro il Milan nel torneo (come contro il Torino), un numero inferiore solo ai pareggi registrati contro la Roma (62).
Dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan (4 pareggi, 4 sconfitte). In questo periodo, il Milan ha perso più trasferte in campionato soltanto contro l'Inter (otto) e la Juventus (nove) - a quota sette anche contro il Napoli.
La Lazio ha vinto la sua prima gara interna in questo campionato; nelle precedenti 10 stagioni di Serie A, i biancocelesti sono riusciti a vincere entrambe le prime due partite casalinghe solo una volta, nel 2022/23.
La Lazio ha vinto le prime tre partite di questa Serie A; in precedenza, i biancocelesti ci erano riusciti solo nelle stagioni 1974/75 (pareggiando la quarta) e 2012/13 (perdendo la quarta).
Il Milan ha perso almeno una delle prime quattro partite di Serie A in ciascuna delle precedenti tre stagioni (tra il 2023/24 e il 2025/26), dopo che era rimasto imbattuto nelle prime quattro gare in ognuno dei tre campionati precedenti (tra il 2020/21 e il 2022/23).
Rúben Amorim potrebbe diventare il primo allenatore a vincere tre delle sue prime quattro gare alla guida del Milan in Serie A a partire da Fatih Terim nel 2001; in generale, il portoghese potrebbe diventare il 12° allenatore nella storia del club rossonero a ottenere almeno tre successi nei primi quattro match nel massimo campionato.
Davide Frattesi ha segnato tre gol nelle sue prime tre presenze in Serie A con la Lazio; prima di lui, solo Mauro Zárate, Giuseppe Signori e Silvio Piola erano riusciti a trovare la rete nelle prime tre gare disputate con il club nel massimo campionato, ma nessuno di loro è andato a segno anche nella quarta.
Dopo i gol contro Torino e Juventus, Alphadjo Cisse potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in tutte le sue prime tre trasferte con la maglia del Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Maurizio Ganz (tra gennaio e febbraio 1998) e Krzysztof Piatek (tra febbraio e marzo 2019).
Gennaro Gattuso ha sia giocato che allenato il Milan, avendo collezionato 335 presenze in Serie A da giocatore tra il 1999 e il 2012 (più di ogni altro rossonero nel periodo) e guidato da allenatore la squadra in 62 partite di campionato tra il 2017 e il 2019, vincendone esattamente la metà (31 vittorie, 19 pareggi, 12 sconfitte).
Qui LIVE Lazio-Milan, minuto per minuto
È il giorno di Lazio-Milan, Gattuso contro il suo passato. Si gioca alle 18