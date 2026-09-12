Gennaro Gattuso ha sia giocato che allenato il Milan, avendo collezionato 335 presenze in Serie A da giocatore tra il 1999 e il 2012 (più di ogni altro rossonero nel periodo) e guidato da allenatore la squadra in 62 partite di campionato tra il 2017 e il 2019, vincendone esattamente la metà (31 vittorie, 19 pareggi, 12 sconfitte).