La Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso della Procura, squalificando per 10 giornate l'attaccante del Pisa: lungo stop per Marconi, reo di aver rivolto una frase razzista nei confronti di Joel Obi durante la sfida contro il Chievo dello scorso 22 dicembre

Pugno duro da parte della Corte Federale d'appello, che ha accolto il ricorso della Procura Federale ha deciso di squalificare Michele Marconi per 10 giornate. Lungo stop dunque per l'attaccante del Pisa, reo di aver pronunciato una frase razzista nei confronti di Joel Obi nella sfida con il Chievo dello scorso 22 dicembre. La decisione arriva dopo la sentenza di primo grado del Tribunale Federale che aveva prosciolto Marconi dalle accuse. Sentenza impugnata dalla Procura e che ha portato nel pomeriggio di mercoledì a questa decisione. Stagione finita dunque per Marconi: l'attaccante salterà infatti le ultime due partite della regular season e non rientrerebbe in tempo nemmeno in caso di qualificazione ai playoff da parte della formazione toscana.