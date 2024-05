Grazie al pareggio contro il Bari, la squadra di Pecchia fa festa e torna in Serie A dopo tre anni: promozione conquistata con due giornate di anticipo al termine di un campionato dominato. Terza promozione per Pecchia, dopo quelle con Verona e Cremonese. Tutta la festa in attesa del ritorno della squadra in città TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La festa è cominciata e andrà avanti a lungo, a Parma, per celebrare degnamente il ritorno della squadra in Serie A. Dopo tre anni di assenza, i gialloblu tornano dunque nella massima serie. Decisivo l’1-1 del San Nicola contro il Bari: vantaggio di Bonny, pari barese di Di Cesare. Un punto che è sufficiente per centrare la promozione aritmetica con due giornate di anticipo. E per festeggiare un obiettivo meritato, al termine di una stagione dominata: in 36 partite, finora il Parma ha ottenuto 74 punti, con 21 vittorie, 11 pari e solo 4 sconfitte. 64 gol segnati e 33 subiti. Numeri che valgono dunque il ritorno in A per il Parma.

Parma in A, terza promozione per Pecchia La festa è iniziata al triplice fischio allo stadio San Nicola di Bari, proseguita poi nello spogliatoio gialloblu. E continuerà questa notte, con la squadra attesa in città già in serata, per l’abbraccio con i propri tifosi che hanno aspettato tre anni il ritorno in A. Un obiettivo centrato sotto la guida di Fabio Pecchia, ormai esperto in promozioni: con questa appena conquistata con il Parma, l’allenatore è alla terza promozione dalla B alla A della sua ancora giovane carriera. Perché l’impresa gli era già riuscita a Verona nel 2017 e poi nel 2022 con la Cremonese. Club (e Serie A da giocarsi) lasciato proprio per sedersi sulla panchina del Parma. Che ora torna in Serie A con e grazie a lui.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti amarcord Il Parma torna in A: I big della storia gialloblù Il Parma torna in Serie A dopo tre anni. Un club che ha fatto la storia del calcio italiano e da cui sono passati tanti campioni. Durante gli anni della presidenza Tanzi, ma anche dopo. Dal tandem Zola-Asprilla a quello Crespo-Chiesa, senza dimenticare il mitico trio Buffon-Cannavaro-Thuram e l'epoca più recente con Gilardino, Mutu e Cassano. E poi ci sono quei fuoriclasse arrivati a un passo dalla firma, o non arrivati... nonostante la firma LA FESTA PROMOZIONE DEL PARMA L'ERA TANZI Una vera e propria era, quella di Calisto Tanzi al Parma. Acquistato quando era una neopromossa in A, con lui il club gialloblù passò dall'essere una semplice realtà di provincia a una delle "sette sorelle" del calcio italiano, affermandosi anche in Europa. Dal 1989 al 2003, sotto la gestione Tanzi, sono passati fior di campioni. Fino al tracollo della Parmalat, a inizio degli anni Duemila, con la famiglia Tanzi travolta da uno dei più grandi scandali della storia recente italiana I TROFEI DELLA PRESIDENZA TANZI Coppa Uefa : 2 (1995 e 1999)

: 2 (1995 e 1999) Coppa delle Coppe (1993)

(1993) Supercoppa europea (1993)

(1993) Coppa Italia : 3 (1992, 1999 e 2002)

: 3 (1992, 1999 e 2002) Supercoppa italiana: 1999 Di seguito i giocatori migliori passati in quegli anni da Parma CLAUDIO TAFFAREL (al Parma dal 1990 al 1993 e dal 2001 al 2003) Un portiere brasiliano nella Serie A degli Anni Novanta, che dal Sudamerica è abituata a far arrivare perlopiù fantasisti. Tanzi spiega il colpo ammettendo che si tratta anche di un'operazione commerciale, con Taffarel che avrebbe fatto da uomo-immagine per la Parmalat in Brasile. Si rivela anche un portiere affidabile, titolare della nazionale brasiliana che ai Mondiali del 1994 batte l'Italia ai rigori

ParmAgain, la festa promozione "ParmaAgain. Siamo in Serie A! Con 21 vittorie e 11 pareggi, questa squadra ha dimostrato il suo grande valore e la forza di conquistare, oggi, una promozione meritata sul campo, insieme ai nostri meravigliosi tifosi". E' quanto scrive sul suo sito -dopo l'1 a 1 sul campo del Bari- il club emiliano nel festeggiare il ritorno tra le grandi del calcio, titolando con un gioco di parole: 'ParmAgain', ossia Parma di nuovo in A. Il Parma ha disputato l'ultimo campionato in Serie A nella stagione 2020/21, chiusa all'ultimo posto in classifica. La stagione successiva in B si era conclusa con il 12esimo posto mentre l'anno scorso il Parma si era fermato alla semifinale playoff, persa contro il Cagliari poi promosso in A. Oggi il nuovo approdo nella massima serie.