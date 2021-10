Alla scoperta di Pisa con due figli d'arte

In testa alla classifica di Serie B – con 5 vittorie in 6 giornate e 13 gol segnati - c'è un po’ a sorpresa il Pisa. Città d’arte e piazza storica del calcio italiano, caratterizzata dal grande calore della gente e dei tifosi. Marina Presello è andata a visitare la città e scoprire che atmosfera si respira intorno alla squadra, con due guide d'eccezione: Pietro Beruatto e Samuele Birindelli, protagonisti in campo e figli d’arte