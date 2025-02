Razzismo, Longo accusa: "Gravi offese a Dorval"

Il tecnico del Bari nel dopogara contro la Cremonese: "Il caso Dorval? Mi dispiace enormemente per il ragazzo. E mi dispiace fare il nome di Vasquez, perchè non va bene, ma c'è stata una grave frase offensiva"

Tensione nel fine partita di Serie B tra Bari e Cremonese, con i giocatori biancorossi che hanno cercato in tutti i modi di calmare il difensore Dorval, irato per un insulto ricevuto dal giocatore dei lombardi Vazquez. La ricostruzione è del tecnico dei pugliesi Moreno Longo nel dopogara: "Il caso Dorval? Mi dispiace enormemente per il ragazzo. Mi dispiace fare il nome di Vasquez, perchè non va bene". "C'è stata una frase offensiva grave: 'Negro di m...'. Una roba del genere - ha dichiarato l'allenatore del Bari - non si può dire. A furia di stare zitti, e di mettere la polvere sotto il tappeto non risolviamo niente. Siamo stufi nel 2025 di parlare di queste cose".