La squadra di Corini in ritiro a Girona, in Spagna. Rosanero impegnati nel preparare al meglio il finale di stagione e lo stanno facendo assieme a un altro club appartenente alla holding del City Football Group. E intanto, con i centrocampisti Dario Saric e Jacopo Segre in versione "turisti", siamo andati in giro alla scoperta della città...