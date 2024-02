Serie B

Primo cambio in panchina nel 2024 in Serie B: il Bari ha scelto Beppe Iachini dopo l'esonero di Pasquale Marino. Per il nuovo allenatore un anno e mezzo di contratto. Per i pugliesi si tratta del terzo allenatore in stagione. Ecco tutti gli altri esoneri in stagione in B