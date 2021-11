Seconda vittoria di fila per gli uomini di Maresca, che salgono a 16 punti a -1 dai playoff dopo l'1-0 al Vicenza penultimo. Parma in dieci dal 34': rosso a Brunetta che prima stende un avversario e poi lo colpisce con una pallonata in faccia. Prima dell'intervallo Benedyczak decisivo con un gran gol dalla distanza. Grandi nega il bis a Mihaila, anche i veneti in dieci per l'espulsione di Di Pardo. Del Prato sfiora il raddoppio nel finale, ma anche Buffon salva tutto su Diaw. Non svoltano ancora i veneti di Brocchi