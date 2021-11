La Ternana conquista tre punti preziosi battendo in casa il Crotone grazie a una rete di Falletti all'11'. Padroni di casa costretti a giocare in inferiorità numerica dal 40'. Nonostante l'uomo in più, il Crotone non riesce a portare a casa punti. Sfortunata la squadra di Marino che nonostante il forcing non riesce a segnare complici anche i tre pali colpiti. I calabresi restano terzultimi a quota 8 punti