Nella 17esima giornata di Serie B il Vicenza cade nuovamente in casa, battuto 1-0 dal Como. Per la squadra di Cristian Brocchi, ultima in classifica con 7 punti, è la terza sconfitta consecutiva. Biancorossi sfortunati, con due legni colpiti da Ranocchia e Mancini. Giacomo Gattuso torna al successo dopo oltre un mese (l’ultima vittoria risaliva al 6 novembre), decisiva la rete di Vignali al 10’: i lombardi salgono a 24 punti