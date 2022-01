Occorreva una vittoria per conquistare il primo posto in classifica e la squadra di Baroni centra l'obiettivo battendo 2-1 il Vicenza al Via del Mare. I padroni di casa passano con Listkowski ben imbeccato da Coda che sul finire di primo tempo prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete. Nella ripresa, ancora giallorossi vicini al terzo gol ma all'88' Meggiorini riporta in gara la formazione di Brocchi che, tuttavia, non riesce a pareggiare il match