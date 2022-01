Derby veneto dalle mille emozioni che finisce in parità con un'altalena nel risultato. La sblocca il Vicenza con Proia. Il Cittadella la ribalta in pochi minuti con Frare e Okwonkwo, poi subisce il pareggio dal dischetto di Da Cruz. Nella ripresa nuovo vantaggio Cittadella con Branca. Meggiorini fa 3-3 all'83' sempre con un rigore. Il Cittadella chiude in 9 per le espulsioni nel finale di Branca e Tounkarà