Nono successo in campionato per il Perugia che passa 2-1 a Cosenza. Matos nel primo tempo e D'Urso nella ripresa i marcatori per gli umbri che consolidano il posto in zona play-off. Inutile la rete di Camporese per il Cosenza a secco di vittorie da 13 partite

I RISULTATI DEL TURNO INFRASETTIMANALE