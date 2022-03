Termina in parità l'anticipo della 29^ giornata di Serie B, terzo 1-1 consecutivo della squadra di Iachini che non svolta ancora in campionato. In avvio spreca Simy, punito dal Var il contatto tra Antonucci e Man: Beretta la sblocca su rigore. Nella ripresa palo di Del Fabro prima dell'espulsione di Visentin al 74'. Juric pareggia di testa, ma al 96' Brunetta calcia sulla traversa il rigore della vittoria. Fischi del Tardini per il Parma che resta a -7 dal Cittadella, tornato in zona playoff agganciando l'Ascoli all'8° posto