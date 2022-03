Netta vittoria per la Ternana di Cristiano Lucarelli che ha sconfitto per 3-0 in casa l'Alessandria. A sbloccare il match un bellissimo gol dalla distanza di Celli. Nel finale le altre due reti umbre con Mazzocchi e Martella in contropiede con la squadra di Longo sbilanciata alla ricerca del pareggio