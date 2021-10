Il Vicenza vince in trasferta con i gol di Longo, Di Pardo, Meggiorini e Taugourdeau. Inutili per il Pordenone le reti di Camporese e Cambiaghi, che erano riusciti a rimontare provvisoriamente lo 0-2 iniziale. Con questa vittoria gli opsiti conquistano i primi punti in campionato e superano proprio il Pordenone (fermo a un punto) all'ultimo posto in classifica