Al San Vito-Marulla si partiva dall'1-0 del Vicenza dell'andata, ma il Cosenza vince 2-0, ribalta la doppia sfida e si guadagna salvezza e permanenza in Serie B. Prime chance in avvio per il Vicenza, ma a sbloccare è Larrivey dopo 19 secondi della ripresa. Bis sempre di Larrivey su rigore a metà secondo tempo. A retrocedere dai playout è il Vicenza, che si aggiunge alle già retrocesse in C Alessandria, Crotone e Pordenone