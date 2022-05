Il Monza conferma anche allo U-Power il 2-1 del Rigamonti. Parte meglio il Brescia che passa subito in vantaggio con il giovane talento Tramoni. Nella ripresa sono i cambi a decidere il match: Stroppa inserisce Machin, Mancuso e D’Alessandro e sono proprio loro a fare la differenza. Mancuso segna la rete dell’1-1 al 70’, D’Alessandro la chiude definitivamente nel recupero. Biancorossi che dunque raggiungono il Pisa nella finale play off in programma il prossimo 26 e 29 maggio