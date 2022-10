Dopo due sconfitte consecutive il Bari cercava la vittoria per scavalcare in classifica la Ternana. La squadra di Migniani ci ha provato fino in fondo ed è stata anche sfortunata. Nel primo tempo gol annullato dopo VAR Check a Scheidler per fuorigioco. Nella ripresa, l'occasione più nitida capita a Botta che conclude dal limite ma la palla finisce contro la traversa. La Ternana mantiene un punto di vantaggio sul Bari