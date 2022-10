Perugia-Cittadella 0-2

12' Beretta, 90+ 5 Magrassi

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi (46' Kouan), Curado, Dell'Orco; Casasola, Luperini, Bartolomei, Iannoni, Paz(72' Beghetto); Melchiorri (64' Di Carmine), Strizzolo (64' Di Serio). All. Castori

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (57' Mattioli) Perticone, Visentin, Donnarumma; Vita, Pavan, Mastrantonio (57' Mazzocco); Lores Varela(72'Carriero); Beretta(81' Tounkara), Antonucci (72'Magrassi). All. Gorini

Arbitro: Minelli

Note: al 45' espulso Iannoni (S)

Perde ancora il Perugia in casa e resta all'ultimo posto del campionato di serie B. La vittoria del Cittadella è maturata con un gol per tempo ed è stata firmata da Beretta e da magrassi in pieno recupero. A condizionare il match l'espulsione per doppia ammonizione allo scadere del primo tempo di Iannoni