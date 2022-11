Con la vittoria sul Genoa per 2-1 al Granillo, la Reggina aggancia proprio i rossoblu al secondo posto in classifica (-5 dal Frosinone) al termine di una gara bella e vibrante. Parte meglio il Genoa ma passa la Reggina con Canotto. Aramu riequilibra il match e Menez si fa parare da Semper un rigore. Nella ripresa, altro penalty per i padroni di casa (mani di Czyborra), calcia Hernani e non sbaglia. Vano l'assalto finale della squadra di Blessin, vince la Reggina