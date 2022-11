Ascoli-Frosinone 0-1: video, gol e highlights

Il Frosinone di Grosso infila la sesta vittoria consecutiva in campionato e tenta l'allungo nel primo match della 13^ giornata. La partita cambia a inizio ripresa col rosso a Collocolo che lascia l'Ascoli in dieci. Al 70' il gol partita: Mulattieri fugge sulla fascia destra e serve centralmente Insigne (primo gol stagionale) per la rete decisiva. Al 95' clamorosa traversa dell'Ascoli. Per il Frosinone è momentaneo +8 su Reggina e Genoa

