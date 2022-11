Il Genoa non sa più vincere: terza partita consecutiva senza successo per i rossoblù, fermati in casa dal Como nel match valevole per la 13^ giornata di Serie B: dopo il vantaggio iniziale di Coda su rigore, gli ospiti pareggiano i conti al 67' con Cerri. La squadra di Blessin è ora terza, a -2 dalla Reggina di Inzaghi e a -7 dal Frosinone capolista