Serie B

Pari tra Reggina e Benevento con i calabresi che restano secondi in classifica e non accorciano sul Frosinone bloccato in casa dal Cagliari. Genoa ko a Perugia, così come la Spal a Brescia Negli anticipi, colpo del Modena che vince a Parma 2-1 nella prima partita della 14^ giornata. Balzo della squadra di Tesser, resta a 22 Pecchia. Rimane a 22 anche la Ternana battuta dal Pisa. Ecco la classifica di B aggiornata