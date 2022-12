La 17^ giornata di Serie B si chiude al Rigamonti, sfida tra avversarie in zona playoff. Clotet rilancia Ayé in coppia con Moreo, spazio anche a Benali oltre a Lezzerini in porta e alla coppia Cistana-Adorni. Privo di Inglese e Mihaila oltre alle esclusioni disciplinari di Oosterwolde e Sohm, Pecchia punta su Vazquez affiancato da Tutino e Man. C'è Estevez in mezzo, dietro riecco Delprato. Diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD