Serie B

Il Frosinone non va oltre il pareggio in casa contro il Pisa, così la Reggina seconda e il Bari terzo accorciano il divario grazie alle vittorie contro Como e Modena. Solo un pari per il Genoa, importante il ritorno al successo del Parma che batte e scavalca il Brescia. Ecco la classifica di Serie B al termine della 17^ giornata