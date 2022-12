Un Genoa cinico ed efficace trova un successo importantissimo al San Nicola. La squadra di Gilardino parte forte e trova il vantaggio dopo nemmeno 2' grazie a Puscas. Il Bari costruisce ma non incide fino al pari di Cheddira che sfrutta un cross perfetto di Benedetti. Nella ripresa, il Genoa accelera, Gudmundsson si avventa su una palla vagante in area e fa 2-1. Inutile il forcing finale dei pugliesi. Il Genoa sale al terzo posto solitario in classifica a -3 dalla Reggina e a -6 dal Frosinone

CLASSIFICA