Il Palermo conquista una vittoria preziosissima al Barbera battendo il Bari 1-0 e riproponendosi per un posto ai playoff. Parte meglio la squadra di mignani ma il Palermo si rende pericoloso con Sala. Nella ripresa Cheddira sfiora il vantaggio per gli ospiti ma è Marconi a trovare la zampata vincente per la rete che poi decide la partita. Nel finale rosso a Cheddira. Il Bari resta a 33 punti, il Palermo aggancia il Cagliari a 28