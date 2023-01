È iniziata con l’abbraccio pre partita tra Claudio Ranieri e Daniele De Rossi , allenatore e calciatore ai tempi della Roma, per la prima volta avversari da colleghi in panchina. È finita con un altro abbraccio, protagonisti sempre loro, Ranieri e De Rossi, che si sono salutati comunque con il sorriso, dopo una bella partita che ha visto sorridere alla fine solo il Cagliari. La 22esima giornata del campionato di Serie B si è aperta con il 2-1 di Cagliari-Spal . Ranieri, ancora senza Pavoletti, parte con Lapadula e Luvumbo davanti, ma il vantaggio arriva quasi subito e grazie a un difensore: è Altare al 15’ a sfruttare la punizione precisa di Kourfalidis, che mette la palla sul secondo palo per lo stacco perfetto del numero 15, bravo di testa a non lasciare scampo ad Alfonso. La Spal resta però in partita e sul finire di tempo trova il pareggio con una bella giocata: lancio perfetto di Prati che imbecca in area Celia , bravo a colpire al volo e a battere Radunovic, segnando il suo primo gol in Serie B. E’ il primo gol subito dal Cagliari della gestione Ranieri.

Cagliari, la risolve Lapadula: 7 punti con Ranieri

Si riparte dall’1-1 e nel secondo tempo il Cagliari al minuto 69 si riporta avanti grazie ancora ad Altare: controllo e sinistro preciso del difensore che realizza la sua doppietta ma dopo un controllo Var l’arbitro Paterna annulla il raddoppio ravvisando una spinta di Lapadula sul portiere Alfonso e su Peda, che resta in campo con una vistosa fasciatura. Ranieri inserisce Falco per Luvumbo ma a riportare avanti al 77’ il Cagliari, stavolta con una rete regolare, è Lapadula, all’ottavo gol in campionato: l’attaccante colpisce prima di piede da sottomisura il pallone crossato dalla sinistra da Azzi, poi la palla gli rimbalza sulla testa e finisce in porta. Cagliari di nuovo avanti a un quarto d’ora dalla fine. La Spal spinge nel finale in cerca del pari e al 93’ ha la grande occasione per pareggiare con Meccariello che a pochi passi dalla porta di Radunovic calcia di destro ma una deviazione salva in corner il Cagliari, che ha poi due occasioni in contropiede per il terzo gol con Zappa e Falco che però falliscono a pochi passi da Alfonso. Con questa vittoria, in attesa di tutte le altre gare in programma, il Cagliari risale al quinto posto a quota 32 punti. E' la quarta vittoria interna di fila per il Cagliari. Ranieri subisce dunque il primo gol della sua gestione ma centra la seconda vittoria in 3 partite da quando è tornato a Cagliari, dopo la vittoria all’esordio sul Como e il pari di Cittadella dello scorso turno. La Spal resta invece a 24 punti, in attesa ovviamente di vedere cosa faranno le altre squadre della parte destra della classifica.