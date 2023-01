Senza reti la sfida del Ferraris tra Genoa e Pisa, che nel pre partita hanno ricordato l’ex capitano rossoblu ed ex calciatore del Pisa Gianluca Signorini. Gilardino si affida alla coppia Puscas-Coda davanti ma per la prima volta nella sua gestione l’allenatore non vince in casa. Annullato un gol di Morutan al Pisa e di Bani al Genoa per fuorigioco. Secondo pareggio consecutivo per il Pisa, il Genoa non subisce gol e grazie al punto conquistato scavalca la Reggina: ora il Grifone è secondo da solo