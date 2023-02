Nell'anticipo della 23^ giornata del campionato di Serie B, colpo del Modena che liquida la pratica Cagliari 2-0 al Braglia. La squadra di Tesser indirizza la gara al 25' grazie a un calcio di rigore trasformato da Diaw. Gara in discesa per il Modena dopo l'espulsione al 47' di Rog per doppia ammonizione. Nella ripresa, il Modena controlla i tentativi del Cagliari e poi nel finale chiude la gara con Bonfanti. I gialloblù salgono a quota 31 punti, i sardi restano sesti a 32