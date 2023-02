Genoa, il migliore è Gudmundsson

Venticinquemila spettatori per l’anticipo del venerdì allo stadio Ferraris. Dopo la sconfitta di Parma, Gilardino sceglie Badelj preferito a Strootman in un centrocampo dove per la prima volta in questa stagione torna titolare Sturaro. Davanti Coda per la super sfida con il capocannoniere della B (insieme a Cheddira) Brunori, match winner all’andata. Inizio lento, con una lunga fase di studio. Poi la prima occasione, al 17esimo con Gudmundsson che lancia bene in area Sabelli, palla al centro per Coda anticipato all’ultimo da Sala sulla linea di porta. Il Palermo reagisce al 24esimo con una girata in area di Brunori, stoppato però dai difensori rossoblu. La partita si sblocca al 26esimo grazie a Gudmundsson: azione insistita dell’islandese che punta i difensori, si inserisce, raccoglie la sponda da Aramu al limite e conclude con l’interno. La palla accarezza il palo interno ed entra: Genoa in vantaggio e quarto gol in campionato per il numero 11. Tre minuti dopo il Grifone potrebbe raddoppiare con Coda lanciato in area che conclude un po’ decentrato facendosi deviare il tiro in corner da Nedelcearu. L’occasione di pareggiare per il Palermo arriva invece al 35esimo con Verre, che scende ed entra in area, resiste ai contrasti di Dragusin e Sabelli ma non riesce a tirare: gli ospiti chiedono il rigore per un tocco di mano ma Marinelli fa proseguire. Due minuti dopo su cross dalla fascia destra è Hefti a salvare il Genoa anticipando Brunori e Di Mariano ben piazzati davanti a Martinez. E a confermare il buon momento dei rosanero sul finire di tempo è subito dopo un colpo di testa di Nedelcearu, finito di poco alto.