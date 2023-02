Nell’anticipo del venerdì della 25esima giornata, finisce 1-1 all’Arena Garibaldi tra Pisa e Venezia. Ospiti in vantaggio con la prima rete in B di Candela. Al 36esimo il Venezia raddoppia col solito Pohjanpalo che segna ma dopo revisione VAR si vede annullare il gol dall’arbitro Paterna: il finlandese colpisce con un doppio tocco il pallone. Nel secondo tempo rigore per il Pisa: Joronen lo para a Gliozzi ma toglie entrambi i piedi dalla linea di porta, l’arbitro fa ripetere e Gliozzi non sbaglia: è l’1-1 finale